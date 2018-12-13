Черышев: Было бы интересно в плей-офф ЛЕ сыграть с российским клубом

Полузащитникдал комментарий после победы над(2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Денис Черышев as.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Рад, что мы сегодня победили "МЮ". Тяжелый матч с хорошим соперником. Расстроило немного, что не получалось у нас особенно создавать моменты. Будем работать дальше над этим, и все будет хорошо.

Было бы интересно в плей-офф ЛЕ сыграть с российском клубом. С любым — там же есть друзья, партнеры по сборной. Так что хотелось бы сыграть с ними», — передает слова Черышева Sport24.

Напомним, «Валенсия» заняла третье место в группе Н Лиги чемпионов, набрав восемь очков. Таким образом «летучие мыши» выступят в плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ состоится 17 декабря 2018 года. 0