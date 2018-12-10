Семин: На льготы от «Шальке» не рассчитываем

Главный тренер «Локомотива»рассказал о состоянии команды перед матчем св Лиге чемпионов.

«Я звал Фарфана, но он отказался. Хочет сконцентрироваться на матче. У нас поход на пресс-конференцию — добровольное дело.

У нас так часто идут матчи, что мы определяемся со схемой в последний момент. На данный момент еще не определились.

Завтра утром несколько футболистов должны сказать, готовы ли они выйти на поле. Кто? Это наш секрет.

Будет ли "Локо" играть первым номером — это зависит не только от нас, но и от соперника. Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили.

Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на "Шальке", ничего не получится.

Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны "Шальке" мы не рассчитываем.

"Шальке" выставит полурезервный состав? Лучше пусть ставят основной. В любом случае, это их вопросы.

Я посмотрел матч "Шальке" — "Боруссия". Дмитрий Лоськов смотрел вживую. Дерби есть дерби. Хороший, интересный матч. Есть над чем подумать.

Фарфан разыгрался к зиме? Основной фактор в этом году — чемпионат мира. Фарфан отдал много сил. К старту чемпионата России просто не хватило времени на подготовку», — приводит слова тренера пресс-служба клуба. 0