Гол Эмбарбы принес «Райо Вальекано» победу над «Эйбаром»

Адриан Эмбарба
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Мадридцы набрали три очка благодаря голу Адриана Эмбарбы, который был забит на 53-й минуты.
Хозяева поля одержали первую победу в национальном первенстве с 14 сентября.
Примера. 14-й тур
«Райо Вальекано» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 53 Эмбарба«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Гальвес, Веласкес, Морено, Гарсия, Комесанья, Эмбарба, Имбула (Элустондо, 56; Посо, 73), Трехо, де Томас (Тито, 79)«Эйбар»: Риесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Эскаланте (Де Бласис, 87), Диоп, Жордан (Кике, 62), Орельяна, Хосе Анхель, Энрик (Шарлес, 78)Предупреждения: де Томас (19), Диоп (38), Имбула (46), Жордан (60), Пенья (65), Элустондо (67), Трехо (75), Морено (80)
В турнирной таблице «Райо Вальекано» занимает 19-е место (10 очков), а «Эйбар» — десятое (18 очков). 0