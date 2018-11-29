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    Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

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    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Сборная России, занимавшая 41-е место в рейтинге, опустилась на 48-ю строчку.

    В ноябре подопечные Станислава Черчесова провели последние матчи в 2018 году. Сначала они потерпели разгромное поражение в контрольной игре с Германией (0:3), а затем уступили Швеции (0:2) в решающем матче группового этапа Лиги наций и не сумели выйти в лигу A.

    Лидерство продолжает удерживать команда Бельгии, за которой расположились команды Франции, Бразилии, Хорватии и Англии.

    Топ-10 рейтинга ФИФА:

    1. Бельгия (1727 очков)
    2. Франция (1726)
    3. Бразилия (1676)
    4. Хорватия (1634)
    5. Англия (1631)
    6. Португалия (1614)
    7. Уругвай (1609)
    8. Швейцария (1599)
    9. Испания (1591)
    10. Дания (1589). 0

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