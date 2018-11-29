Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная России, занимавшая 41-е место в рейтинге, опустилась на 48-ю строчку.

В ноябре подопечные Станислава Черчесова провели последние матчи в 2018 году. Сначала они потерпели разгромное поражение в контрольной игре с Германией (0:3), а затем уступили Швеции (0:2) в решающем матче группового этапа Лиги наций и не сумели выйти в лигу A.

Лидерство продолжает удерживать команда Бельгии, за которой расположились команды Франции, Бразилии, Хорватии и Англии.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589). 0