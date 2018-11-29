Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

Артем Дзюба
РФС
Сборная России, занимавшая 41-е место в рейтинге, опустилась на 48-ю строчку.
В ноябре подопечные Станислава Черчесова провели последние матчи в 2018 году. Сначала они потерпели разгромное поражение в контрольной игре с Германией (0:3), а затем уступили Швеции (0:2) в решающем матче группового этапа Лиги наций и не сумели выйти в лигу A.
Лидерство продолжает удерживать команда Бельгии, за которой расположились команды Франции, Бразилии, Хорватии и Англии.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589). 0