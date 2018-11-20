Скауты «Андерлехта» и «Галатасарая» просмотрели хавбека «Спартака»

Скаутыпосетили матч Лиги наций Болгария — Словения (1:1), сообщает topsport.bg.

Они интересовались форвардом софийского ЦСКА Кирилом Десподовым и полузащитником «Ботева» Тодором Неделева, но оба по разным причинам не смогли принять участия в матче.

Зато скауты просмотрели полузащитника «Спартака» Ивелина Попова, отыгравшего весь матч.

Контракт Попова с «красно-белыми» заключен до 2019 года. Цвета столичной команды он защищает с 2015 года (с полугодичным перерывом на аренду в «Рубине»). В текущем сезоне на его счету 16 игр, один гол и одна передача во всех турнирах. 0