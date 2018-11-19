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    Испания в товарищеском матче одолела Боснию

    Товарищеские матчи Сборная Испании Футбол Испании Сборная Боснии и Герцеговины
    Сборная Испании одержала победу в домашнем товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной — 1:0.

    Фрагмент матча
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    Единственный гол забил полузащитник «Сельты» Брайс Мендес, отличившийся на 78-й минуте.

    Напомним, сборная Испании, набрав 6 очков, финишировала 2-й в группе 4 дивизиона A Лиги наций УЕФА. В плей-офф турнира вышла команда Англии (7), а в лигу B вылетела Хорватия (4).

    Сборная Боснии и Герцеговины, набрав 10 очков, заняла первое место в группе 3 лиги B и пробилась в дивизион A.

    Товарищеский матч
    Испания — Босния и Герцеговина — 1:0 (0:0)
    Гол: Мендес, 78Испания: Аррисабалага (Пау Лопес, 75), Хонни Кастро (Аспиликуэта, 51), Льоренте, Хосе Гайя, Эрмосо, Иско, Себальос (Пабло Форнальс, 64), Асенсио, Эрнандес, Мората (Родриго, 64), Сусо (Мендес, 59)Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Настич, Бешич, Вишча (Байич, 81), Цимирот, Крунич (Дульевич, 62), Гояк, Сарич (Прцич, 79), Джеко (Кодро, 85)Предупреждения: Хосе Гайя, 21. Сарич, 38. Мората, 56
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