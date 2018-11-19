Испания в товарищеском матче одолела Боснию

одержала победу в домашнем товарищеском матче с— 1:0.

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Единственный гол забил полузащитник «Сельты» Брайс Мендес, отличившийся на 78-й минуте.

Напомним, сборная Испании, набрав 6 очков, финишировала 2-й в группе 4 дивизиона A Лиги наций УЕФА. В плей-офф турнира вышла команда Англии (7), а в лигу B вылетела Хорватия (4).

Сборная Боснии и Герцеговины, набрав 10 очков, заняла первое место в группе 3 лиги B и пробилась в дивизион A.