По решению суда «Амкар» признан банкротом
ФК «Амкар»
«Суд принял решение признать общественную организацию "ФК Амкар" несостоятельным банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев», — вынесла решение судья Светлана Коньшина.
В качестве конкурсного управляющего организации утвержден арбитражный управляющий Александр Маслаков. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего «Амкара» суд назначил на 22 апреля.
Напомним, «Амкар» был ликвидирован в июне из-за отсутствия источников финансирования. 0