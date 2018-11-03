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    Примера. «Атлетико» потерял очки на «Бутарке», «Реал» сыграет с «Вальядолидом»

    Подробности матчей 11-го тура испанской Примеры

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    С 3 по 5 ноября в чемпионате Испании по футболу пройдут матчи 11-го тура.
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    «Леганес» — «Атлетико» 0:1

    «Атлетико» в выездном матче 11-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.

    «Матрасники» вышли вперед на 69-й минуте, когда Антуан Гризманн со штрафного метров с двадцати трех отправил мяч точно под перекладину.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Хозяева отыгрались на 82-й минуте. Последовал заброс со штрафного на дальнюю штангу, где Гидо Каррильо ногой в касание нанес результативный удар.

    Примера. 11-й тур
    «Леганес» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 69 Гризманн, 1:1 — 82 Каррильо«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Перес, Эль-Жар (Охеда, 67), Оскар Родригес, Ресио, Хуанфран (Каррильо, 72), Эн-Несири (Сантос, 77)«Атлетико»: Облак, Савич, Филипе Луис, Арьяс, Люка Эрнандес, Лемар (Парти, 72), Сауль, Корреа (Витоло, 65), Родри Эрнандес, Желсон Мартинш (Калинич, 88), ГризманнПредупреждения: Эн-Несири (13), Люка Эрнандес (29), Сильва (53), Куэльяр (85), Калинич (90), Сантос (90+3)

    В турнирной таблице «Атлетико» занимает второе место (20 очков), а «Леганес» — 18-е (9 очков).

    «Реал» — «Вальядолид»

    3 ноября, 18:15 мск

    «Валенсия» — «Жирона»

    3 ноября, 20:30 мск

    «Райо Вальекано» — «Барселона»

    3 ноября, 22:45 мск

    «Эйбар» — «Алавес»

    4 ноября, 14:00 мск

    «Вильярреал» — «Леванте»

    4 ноября, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» — «Севилья»

    4 ноября, 20:30 мск

    «Уэска» — «Хетафе»

    4 ноября, 20:30 мск

    «Бетис» — «Сельта»

    4 ноября, 22:45 мск

    «Эспаньол» — «Атлетик»

    5 ноября, 23:00 мск

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