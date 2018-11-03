Примера. «Атлетико» потерял очки на «Бутарке», «Реал» сыграет с «Вальядолидом»

С 3 по 5 ноября в чемпионате Испании по футболу пройдут матчи 11-го тура.

«Леганес» — «Атлетико» 0:1

«Атлетико» в выездном матче 11-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Леганесом» — 1:1.

«Матрасники» вышли вперед на 69-й минуте, когда Антуан Гризманн со штрафного метров с двадцати трех отправил мяч точно под перекладину.

Календарь и таблица испанской Примеры

Хозяева отыгрались на 82-й минуте. Последовал заброс со штрафного на дальнюю штангу, где Гидо Каррильо ногой в касание нанес результативный удар.

Примера. 11-й тур «Леганес» — «Атлетико» — 1:1 (0:0) Голы: 0:1 — 69 Гризманн, 1:1 — 82 Каррильо«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Перес, Эль-Жар (Охеда, 67), Оскар Родригес, Ресио, Хуанфран (Каррильо, 72), Эн-Несири (Сантос, 77)«Атлетико»: Облак, Савич, Филипе Луис, Арьяс, Люка Эрнандес, Лемар (Парти, 72), Сауль, Корреа (Витоло, 65), Родри Эрнандес, Желсон Мартинш (Калинич, 88), ГризманнПредупреждения: Эн-Несири (13), Люка Эрнандес (29), Сильва (53), Куэльяр (85), Калинич (90), Сантос (90+3)

В турнирной таблице «Атлетико» занимает второе место (20 очков), а «Леганес» — 18-е (9 очков).

«Реал» — «Вальядолид»

3 ноября, 18:15 мск

«Валенсия» — «Жирона»

3 ноября, 20:30 мск

«Райо Вальекано» — «Барселона»

3 ноября, 22:45 мск

«Эйбар» — «Алавес»

4 ноября, 14:00 мск

«Вильярреал» — «Леванте»

4 ноября, 18:15 мск

«Реал Сосьедад» — «Севилья»

4 ноября, 20:30 мск

«Уэска» — «Хетафе»

4 ноября, 20:30 мск

«Бетис» — «Сельта»

4 ноября, 22:45 мск

«Эспаньол» — «Атлетик»

5 ноября, 23:00 мск