Football Leaks: Саркози и Платини помогли Катару получить ЧМ-2022

Бывший президент Франциипомогал Катару стать страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года, сообщает ouest-france.fr ‏ со ссылкой на Football Leaks.

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В 2010 году Саркози провёл встречу с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. На ней Саркози попросил эмира купить «ПСЖ», а также запустить во Франции спортивный канал BeIN Sports.

За это глава французского государства пообещал поручить тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини обеспечить поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022.

Напомним, что Катар стал хозяином мундиаля-2022, опередив США, Австралию, Японию и Южную Корею. Из-за сильной жары в Катаре турнир пройдёт не летом, как обычно, а с ноября по декабрь. 0