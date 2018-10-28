«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли»

«Челси»
twitter.com/ChelseaFC/
Голы забили нападающие Альваро Мората и Виллиан, а также полузащитники Росс Баркли и Рубен Лофтус-Чик.
После этой победы «Челси» набрал 24 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь балов, занимает 14- е место.
В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Бернли» в гостях встретится с «Вест Хэмом».
АПЛ. 10-й тур
«Бернли» — «Челси» — 0:4 (0:1)
Голы: Мората, 22 (0:1). Баркли, 57 (0:2). Виллиан, 63 (0:3). Лофтус-Чик, 90+2 (0:4)«Бернли»: Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Корк (Уэствуд, 73), Брэйди, Хендрик (Барнс, 65), Воукс (Вуд, 59), Гвюдмундссон«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли, Жоржинью (Фабрегас, 78), Канте, Виллиан, Педро (Лофтус-Чик, 30), Мората (Жиру, 74)Предупреждения: Мората, 43. Тарковски, 43. Виллиан, 45. Хендрик, 48. Брэйди, 61. Гвюдмундссон, 64