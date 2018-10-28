«Челси» на выезде разгромил «Бёрнли»

Лондонскийпереиграл(4:0) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

Голы забили нападающие Альваро Мората и Виллиан, а также полузащитники Росс Баркли и Рубен Лофтус-Чик.

После этой победы «Челси» набрал 24 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь балов, занимает 14- е место.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Бернли» в гостях встретится с «Вест Хэмом».