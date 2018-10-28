ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Боруссии»«Боруссия» — вновь самая крутая команда Европы
  • 18:49
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
  • 18:39
    • «Челси» на выезде разгромил «Бёрнли»
  • 18:28
    • «Ахмат» разошелся миром с «Динамо»
  • 18:15
    • Ари и Классон — в старте «Краснодара» на матч с ЦСКА
  • 17:42
    • «Автомобилист» в овертайме выиграл у «Спартака»
    Все новости спорта

    «Челси» на выезде разгромил «Бёрнли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Бернли Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» переиграл «Бернли» (4:0) в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии.

    «Челси»
    «Челси»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Голы забили нападающие Альваро Мората и Виллиан, а также полузащитники Росс Баркли и Рубен Лофтус-Чик.

    После этой победы «Челси» набрал 24 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе восемь балов, занимает 14- е место.

    В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас», а «Бернли» в гостях встретится с «Вест Хэмом».

    АПЛ. 10-й тур
    «Бернли» — «Челси» — 0:4 (0:1)
    Голы: Мората, 22 (0:1). Баркли, 57 (0:2). Виллиан, 63 (0:3). Лофтус-Чик, 90+2 (0:4)«Бернли»: Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Корк (Уэствуд, 73), Брэйди, Хендрик (Барнс, 65), Воукс (Вуд, 59), Гвюдмундссон«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли, Жоржинью (Фабрегас, 78), Канте, Виллиан, Педро (Лофтус-Чик, 30), Мората (Жиру, 74)Предупреждения: Мората, 43. Тарковски, 43. Виллиан, 45. Хендрик, 48. Брэйди, 61. Гвюдмундссон, 64
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Де Хеа — светлое пятно на фоне кошмаров «МЮ». Он уже среди великих
  • Вчера в 20:35
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч будет не грубым
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ждем феерии голов в Бремене
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 11.00
    •
  • Пора «Милану» побеждать
  • «Милан» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Елизавета Туктамышева Прочие Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных парКраткие итоги Гран-при Канады по фигурному катанию 11:500
  • 17:00
    • «Салават Юлаев» дома обыграл «Витязь»
  • 16:13
    • СМИ: «Спартак» проведет переговоры с Карпиным
  • 15:56
    • «Локомотив» одержал крупную победу в Красноярске
    Радость Артемия Панарина Хоккей НХЛ. Победный гол Панарина, три очка Малкина и дубль ТарасенкоПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 09:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Арсенал» побеждать?
  • 4.95
    •
  • 19:38
    • «Ренн» уступил «Реймсу», Уден оформил дубль
  • 19:14
    • «Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с «Удинезе»
  • 19:04
    • «Йокерит» обыграл «Северсталь» в Таллине
    «Адмирал» — «Ак Барс» Хоккей КХЛ. Победы «Ак Барса» и «Автомобилиста», СКА встретится со «Слованом»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 октября 17:450
  • 16:41
    • «Барыс» разобрался с «Сибирью»
  • 16:23
    • «Спартак-2» и «Томь» сыграли вничью
  • 15:23
    • «Марсель» продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие