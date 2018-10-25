Тренера сборной Греции отправят в отставку

Немецкий специалистбудет уволен с поста главного тренера сборной, сообщают греческие СМИ.

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После поражения от Финляндии в Лиге наций (0:2) его будущее было горячей темой в переговорах с Футбольной федерацией Греции (EPO). Якобы руководство было готово дать ему еще один шанс в двух заключительных матчах турнира.

Однако на недавнем закрытом заседании президент EPO Эвангелос Грамменос заявил Скиббе, что главный тренер должен быть сменен после плохих результатов национальной команды.

Во время встречи Грамменос и Скиббе не смогли достичь компромисса в отношении компенсации, но это будет обсуждаться на заседании Совета директоров EPO.

Если руководству федерации не удастся договориться со Скиббе и найти нового тренера, то против Финляндии и Эстонии в ноябре команду возглавил ассистент главного тренера Костас Цанас. 0