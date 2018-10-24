«Локомотив» — «Порту»: счет матча 1:3, обзор голов

Встреча группы D, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:3.
«Железнодорожники» могли выйти вперед уже на 10-й минуте, когда Алексей Миранчук заработал пенальти. Впрочем, Мануэл Фернандеш не смог переиграть Икера Касильяса.
Спустя восемь минут отличный рейд в чужую штрафную площадь совершил Антон Миранчук, который здорово прострелил на своего брата, но его удар заблокировал защитник.
А на 25-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Антонио Эдера. С точки Мусса Марега пробил Гильерме.
Спустя еще десять минут «Порту» удвоил свое преимущество. Хесус Корона выполнил навес с фланга, а Эктор Эррера точно пробил головой.
Ответ от хозяев последовал на 38-й минуте. Алексей Миранчук отобрал мяч у соперника и сделал передачу в центр штрафной на Антона, который пробил точно в дальний угол.
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Сразу после перерыва португальцы вернули себе перевес в два гола. Корона с правого края вошел в штрафную площадь и мощным ударом вколотил мяч в ближний верхний угол.
Вскоре после этого подопечные Юрия Семина поразили ворота Касильяса, однако арбитр отменил гол Эдера в связи с сомнительным офсайдом.
В оставшееся время хозяева атаковали большими силами, но переломить ход встречи не смогли. Более того, на 76-й минуте они еще и остались в меньшинстве — красную карточку получил Соломон Кверквелия за фол на Эррере.
«Локомотив» потерпел третье поражение подряд и остался на последнем месте в турнирной таблице. «Порту» с семью баллами идет первым. Через две недели команды встретятся на «Драгау». 0