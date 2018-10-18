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    Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство»

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    Столичная полиция предъявила обвинения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статьям «Побои» и «Хулиганство», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Утром понедельника, 8 октября футболисты, избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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    • «В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ "Побои" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство" братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

    В настоящее время Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

    Кириллу Кокорину (брату Александра Кокорина) предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», сообщает «Спорт-Экспресс».

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    • В среду, 10 октября, под угрозой объявления в федеральный розыск два игрока явились в полицию для дачи объяснений и были задержаны на 48 часов (как и Кокорин-младший).

    В четверг, 11 октября, Тверской районный суд Москвы определил меру пресечения для Александра Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева: 1 месяц и 28 суток под стражей, до 8 декабря.

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    • Обвинение по статье «побои» было переквалифицировано в статью «хулиганство», вторая часть которой подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы.

    Обвиняемые были доставлены в СИЗО Бутырской тюрьмы Москвы. В понедельник, 15 октября, адвокаты Кокориных и Мамаева подали апелляции на решения суда о выборе меры пресечения. 0

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