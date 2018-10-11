В ФИФА и УЕФА следят за ситуацией с Мамаевым и Кокориным

ФИФА и УЕФА следят за ситуацией с футболистами, которых обвиняют в избиении двух человек в Москве, сообщают «Известия».

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА.

УЕФА, со своей стороны, может подтвердить, что мы в курсе произошедшего, исходя из материалов прессы, и продолжаем следить за тем, как развиваются события», — заявили в УЕФА.

Международная федерация футбола взяла инцидент под особый контроль.

«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», — отметили в ФИФА.

Напомним, Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 0