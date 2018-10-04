Рой Кин: В «МЮ» собралось много нытиков

Бывший капитанраскритиковал футболистов «красных дьяволов».

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«В "Манчестер Юнайтед" собралось много нытиков. Там есть игроки, которые недовольны главным тренером или его штабом. Они не хотят тренироваться должным образом, потому что их кто-то расстраивает. Понятно, что не все футболисты будут довольны главным тренером, а главному тренеру не будут нравиться все игроки. Но, будучи футболистом, вы должны играть за свою команду, несмотря на конфликты.

Меня не волнует, какие разногласия у вас есть с главным тренером. Такова индустрия футбола, здесь случаются конфликты. Если вы являетесь игроком "Манчестер Юнайтед", надеваете футболку этой команды, а затем выходите на поле и выкладываетесь не на сто процентов, потому что кем-то недовольны, то мне остаётся только пожелать удачи Жозе Моуринью», — цитирует Кина Sky Sports.

Напомним, в команде произошел раскол и разделения его на группы, из-за конфликта Поля Погба с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью. 0