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    «Манчестер Сити» вырвал победу у «Хоффенхайма»

    «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига чемпионов Хоффенхайм 1899 Футбол Германии Манчестер Сити Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    «Манчестер Сити» одержал победу над «Хоффенхаймом» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Встреча группы F, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Немецкая команда открыла счет уже на 44-й секунде встречи, когда Керем Демирбай сделал классную разрезную передачу, а Исак Бельфодиль реализовал выход один на один с вратарем. Для «горожан» этот гол стал самым быстрым пропущенным в турнире за всю историю.

    Подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались спустя шесть минут. Давид Сильва сделал классную передачу в штрафную на Лероя Сане, тот прострелил в направлении Серхио Агуэро, аргентинец выцарапал мяч у защитников и точно пробил в ближний угол.

    На 15-й минуте отличный шанс упустил Рахим Стерлинг, который после выхода на убойную позицию пробил прямо во вратаря.

    Дубль мог оформить Агуэро на 32-й минуте, однако не попал в створ ворот с пределов штрафной площади.

    Во втором тайме «Манчестер Сити» тоже владел ощутимым преимуществом, но долгое время не мог забить второй гол, поскольку немецкая команда довольно грамотно оборонялась.

    И все же на 87-й минуте чемпионы Англии добились своего. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, Штефан Пош не стал сразу выбивать мяч, подарив его Давиду Сильве, который молниеносно воспользовался своим шансом и пробил точно в цель.

    После двух сыгранных туров «Манчестер Сити» набрал три очка, а «Хоффенхайм» — одно.

    Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур
    «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» — 1:2 (1:1)
    Голы: 1:0 — 1 Бельфодиль, 1:1 — 7 Агуэро, 1:2 — 87 Сильва«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Хогма, Кадержабек, Пош, Гриллич (Битенкур, 82), Демирбай (Хак, 89), Бренет, Салаи (Крамарич, 54), Жоэлинтон, Бельфодиль«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Стоунз, 64), Лапорт, Уокер, Компани, Фернандиньо, Гюндоган (Бернарду Силва, 68), Стерлинг (Марез, 75), Сильва, Сане, АгуэроПредупреждения: Отаменди (12), Фернандиньо (36), Демирбай (57), Уокер (66), Агуэро (90+4)
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