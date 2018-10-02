«Хоффенхайм» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча achtzehn99.de 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча группы F, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Немецкая команда открыла счет уже на 44-й секунде встречи, когда Керем Демирбай сделал классную разрезную передачу, а Исак Бельфодиль реализовал выход один на один с вратарем. Для «горожан» этот гол стал самым быстрым пропущенным в турнире за всю историю.

Подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались спустя шесть минут. Давид Сильва сделал классную передачу в штрафную на Лероя Сане, тот прострелил в направлении Серхио Агуэро, аргентинец выцарапал мяч у защитников и точно пробил в ближний угол.

На 15-й минуте отличный шанс упустил Рахим Стерлинг, который после выхода на убойную позицию пробил прямо во вратаря.

Дубль мог оформить Агуэро на 32-й минуте, однако не попал в створ ворот с пределов штрафной площади.

Во втором тайме «Манчестер Сити» тоже владел ощутимым преимуществом, но долгое время не мог забить второй гол, поскольку немецкая команда довольно грамотно оборонялась.

И все же на 87-й минуте чемпионы Англии добились своего. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, Штефан Пош не стал сразу выбивать мяч, подарив его Давиду Сильве, который молниеносно воспользовался своим шансом и пробил точно в цель.

После двух сыгранных туров «Манчестер Сити» набрал три очка, а «Хоффенхайм» — одно.