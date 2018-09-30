Дзюба сыграет против «Анжи» с первых минут

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Каспийске и начнется в 14:00 мск. Главный арбитр встречи — Алексей Матюнин.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе.

Запасные: Сугробов, Калошин, Ондуа, Глебов, Хамдамов, Маркелов, Ахъядов.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Маркизио, Паредес, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Мевля, Маммана, Оздоев, Кузяев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Кокорин.

С прогнозом на матч можно ознакомиться здесь. 0