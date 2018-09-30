«Анжи» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч РПЛ 30 сентября 2018 года

В рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги махачкалинский «Анжи» будет принимать «Зенит». Встреча пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске 30 сентября. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Анжи» — «Зенит».

«Анжи»

Дагестанский клуб по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы и имеет долги по зарплатам. Сезон команда начала победой: в Екатеринбурге махачкалинцы одолели «Урал» (1:0).

Зато последующие пять матчей завершились поражениями. Во втором туре «Анжи» крупно проиграл в гостях «Уфе» (0:3), пропустив два мяча на последних минутах.

Встреча со «Спартаком» в 3-м туре также завершилась поражением, но единственный гол махачкалинцы пропустили уже после того, как остались вдевятером.

В 4-м туре «Анжи» на своем поле уступил «Оренбургу» (1:3), забив в первом тайме и пропустив три мяча после перерыва.

В 5-м туре махачкалинцы в Москве уступили «Локомотиву» (1:2), после чего в Самаре уступили аусайдеру «Крыльям Советов», пропустив единственный мяч на последних минутах.

В рамках 7-го тура махачкалинцы были дома разгромлены «Краснодаром» со счетом 0:4, а в последнем матче в рамках РПЛ одержали вторую победу в сезоне, на выезде взяв верх над «Динамо» (1:0).

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В матче 1/16 Кубка России «Анжи» не без труда одолел выступающую в ПФЛ «Чайку» (2:1), вырвав победу в концовке встречи.

В итоге «Анжи» с 6 очками и разницей мячей 4-14 занимает 14 место в таблице РПЛ. В предстоящем матче не сыграют защитники Гурам Тетрашвили и Евгений Гапон.

«Зенит»

Последнее поражение питерцы потерпели в конце августа, уступив в ответном еврокубоковом матче «Мольде»(1:2), но все равно выйдя в групповой этап.

В чемпионате России «Зенит» выиграл 7 матчей из 8, лишь раз сыграв вничью — после выезда в Норвегию, питерцы на своем поле разошлись миром со «Спартаком» (0:0).

После этого матча подопечные Семака на выезде победили «Оренбург» (2:1) и сыграли вничью с «КОпенгагеном» (1:1) в гостевом матче группового этапа Лиги Европы.

Последний матч в рамках РПЛ получился зрелищным и изобиловал голами — «Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:3, а по ходу матча вел 4:1.

После унижения действующего чемпиона Сергей Семак проверил ближайший резерв в матче Кубка России с «Волгарем», который был разгромлен со счетом 4:0.

После 8 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 22 очками и разницей мячей 17-5. Лучший бомбардир с 4 голами и 3 ассистами — Александр Ерохин, еще 4 гола забил Артем Дзюба. По 3 мяча у Олега Шатова и Себастьяна Дриусси.

В предстоящем матче не сыгарет травмированный Кристиан Нобоа, а Александр Кокорин и Эммануэль Маммана вернулись в строй.

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В прошлом сезоне «Зенит» победил на своем поле со счетом 1:0, а на выезде сыграл с «Анжи» вничью со счетом 2:2.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 1,28, тогда как на ничью — 5,25, а на успех «Анжи» — 13,00.

Питерский клуб набрал такой хороший ход, что выезд «Зенита» в Каспийск не сулит «Анжи» ничего хорошего, можно с уверенностью прогнозировать разгром хозяев.

«Анжи» забивает только по праздникам, тогда как «Зенит» в двух последних матчах забил 9 мячей. Можно смело ставить на «верх».

Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90, «обе забьют — нет» за 1,55, и «Забьет только Зенит» за 1,80. 0