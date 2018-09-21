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    Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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    Россия сохраняет за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА после матчей первого тура группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»
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    На этой неделе российские клубы смогли набрать 0,666 балла благодаря победе «Краснодара» над «Акхисар Беледиеспор» (1:0), ничьей ЦСКА с «Викторией» (2:2), а также ничьей «Зенита» с «Копенгагеном» (1:1). «Локомотив», уступивший «Галатасараю» (0:3), и «Спартак», проигравший «Рапиду» (0:2), очков в копилку не принесли.

    Французы, идущие пятыми, по итогам недели также набрали 0,666 балла. Португальцы немного отстали от россиян, набрав 0,600 балла.

    Рейтинг коэффициентов УЕФА:

    1. Испания — 88,569
    2. Англия — 66,748
    3. Италия — 66,297
    4. Германия — 61,070
    5. Франция — 51,498
    6. Россия — 45,882
    7. Португалия — 40,432
    8. Украина — 35,500 0

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