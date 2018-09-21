Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

сохраняет за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА после матчей первого тура группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На этой неделе российские клубы смогли набрать 0,666 балла благодаря победе «Краснодара» над «Акхисар Беледиеспор» (1:0), ничьей ЦСКА с «Викторией» (2:2), а также ничьей «Зенита» с «Копенгагеном» (1:1). «Локомотив», уступивший «Галатасараю» (0:3), и «Спартак», проигравший «Рапиду» (0:2), очков в копилку не принесли.

Французы, идущие пятыми, по итогам недели также набрали 0,666 балла. Португальцы немного отстали от россиян, набрав 0,600 балла.

Рейтинг коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 88,569

2. Англия — 66,748

3. Италия — 66,297

4. Германия — 61,070

5. Франция — 51,498

6. Россия — 45,882

7. Португалия — 40,432

8. Украина — 35,500 0