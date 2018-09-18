«Ливерпуль» — ПСЖ: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над— 3:2.

Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной. где Старридж ударом головой по центру ворот отправил мяч мимо Ареола в сетку ворот.

А спустя пять минут в ворота парижан был назначен пенальти — Бернат ударил по ногам Вейналдума в пределах своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Джеймс Милнер.

Отквитать один мяч парижанам удалось на 40-й минуте. Ди Мария исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где рикошетом от Робертсона мяч отскочил к Менье и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Алиссона.

Счет сравнялся на 83-й минуте. Салах обрезался в центре поля, после чего быструю атаку организовали парижане. Неймар неудачно пошел в дриблинг у чужой штрафной, мяч отскочил к Килиану Мбаппе и тот точным ударом метров с 13-ти метров поразил ворота.

А на второй компенсированной минуте Мбаппе потерял мяч у своей штрафной, чем способствовал развитию атаки «Ливерпуля». Роберто Фирмино вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и классным ударом низом поразил дальний угол ворот Ареола.

Во втором тура «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Наполи», а ПСЖ дома примет «Црвену звезду»