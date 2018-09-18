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    «Ливерпуль» обыграл ПСЖ на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — ПСЖ: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» — 3:2.

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    Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева. Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной. где Старридж ударом головой по центру ворот отправил мяч мимо Ареола в сетку ворот.

    А спустя пять минут в ворота парижан был назначен пенальти — Бернат ударил по ногам Вейналдума в пределах своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Джеймс Милнер.

    Отквитать один мяч парижанам удалось на 40-й минуте. Ди Мария исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где рикошетом от Робертсона мяч отскочил к Менье и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот Алиссона.

    Счет сравнялся на 83-й минуте. Салах обрезался в центре поля, после чего быструю атаку организовали парижане. Неймар неудачно пошел в дриблинг у чужой штрафной, мяч отскочил к Килиану Мбаппе и тот точным ударом метров с 13-ти метров поразил ворота.

    А на второй компенсированной минуте Мбаппе потерял мяч у своей штрафной, чем способствовал развитию атаки «Ливерпуля». Роберто Фирмино вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и классным ударом низом поразил дальний угол ворот Ареола.

    Во втором тура «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Наполи», а ПСЖ дома примет «Црвену звезду»

    Лига чемпионов. Группа C
    «Ливерпуль» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 3:2 (2:1)
    Голы: Старридж, 30 (1:0). Милнер, 36 — с пенальти (2:0). Менье, 40 (2:1). Мбаппе, 83 (2:2). Роберту Фирмину, 90+2 (3:2)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Хендерсон, Милнер, Салах (Шачири, 85), Старридж (Роберту Фирмину, 72), Мане (Фабинью, 90+3)«ПСЖ» (Франция): Ареола, Менье, Кимпембе, Тиагу Силва, Бернат, Рабьо, Маркиньюс, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), НеймарПредупреждения: ван Дейк, 27. Менье, 45+1
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