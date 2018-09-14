РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», «Зенит» отправится в Оренбург, а ЦСКА — в Уфу

С 14 по 17 сентября в Российской Премьер-лиге пройдут матчи 7-го тура. Действующий чемпион «Локомотив» в столичном дерби примет «Динамо», лидирующий «Зенит» отправится в «Оренбург», а «Спартак» дома сыграет с грозненским «Ахматом».

«Локомотив» М — «Динамо» М 1:1

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» (1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли гости. Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где Мигел Кардозу ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Локомотива».

Отыграться «Локо» сумел на 32-й минуте. После подачи со штрафного от Фернандеша пробил головой из пределов вратарской Крыховяк во вратаря. Мяч отскочил к Антону Миранчуку и тот добил его в пустые ворота.

На 66-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Гжегош Крыховяк получил вторую желтую карточку за грубый удар по ногам Жоаозиньо поблизости от центра поля.

После этого матча «Динамо» с 10 очками на 4-м месте, а «Локомотив» с 9 очками на 8-м месте.

РПЛ. 7-й тур «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (1:1) Голы: Кардозу, 5 (0:1). Ант.Миранчук, 32 (1:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Ант.Миранчук (Фарфан, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 71), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46)«Динамо» (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Рауш, Кардозу, Тетте, Панченко (Марков, 75), Жоаузинью, Черных (Соснин, 58), ЛуценкоПредупреждения: Крыховяк, 38. Баринов, 71Удаление: Крыховяк, 66

«Рубин» — «Енисей»

15 сентября, 14:00 мск

«Уфа» — ЦСКА

15 сентября, 16:30 мск

«Арсенал» — «Крылья Советов»

15 сентября, 19:00 мск

«Оренбург» — «Зенит»

16 сентября, 14:00 мск

«Анжи» — «Краснодар»

16 сентября, 16:30 мск

«Спартак» М — «Ахмат»

16 сентября, 19:00 мск

«Урал» — «Ростов»

17 сентября, 17:30 мск