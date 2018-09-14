РПЛ. «Локо» поделил очки с «Динамо», «Зенит» отправится в Оренбург, а ЦСКА — в Уфу

«Локомотив» М — «Динамо» М 1:1
Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» (1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.
Счет в матче уже на 5-й минуте открыли гости. Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где Мигел Кардозу ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Локомотива».
Отыграться «Локо» сумел на 32-й минуте. После подачи со штрафного от Фернандеша пробил головой из пределов вратарской Крыховяк во вратаря. Мяч отскочил к Антону Миранчуку и тот добил его в пустые ворота.
На 66-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Гжегош Крыховяк получил вторую желтую карточку за грубый удар по ногам Жоаозиньо поблизости от центра поля.
После этого матча «Динамо» с 10 очками на 4-м месте, а «Локомотив» с 9 очками на 8-м месте.
«Рубин» — «Енисей»
15 сентября, 14:00 мск
«Уфа» — ЦСКА
15 сентября, 16:30 мск
«Арсенал» — «Крылья Советов»
15 сентября, 19:00 мск
«Оренбург» — «Зенит»
16 сентября, 14:00 мск
«Анжи» — «Краснодар»
16 сентября, 16:30 мск
«Спартак» М — «Ахмат»
16 сентября, 19:00 мск