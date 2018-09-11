Балотелли набрал 100 кг в межсезонье

Нападающийэтим летом прибыл на сбор клуба с лишним весом, сообщает L’Équipe.

По информации источника, перед началом тренировок с командой форвард весил 100 килограммов.

Издание, ссылаясь на неназванного сотрудника клуба, утверждает что это на 12 килограмм большего «рабочего» веса итальянца. По его мнению, плохая физическая форма нападающего связана с тем, что игрок не думал, что начнет сезон в команде.

Его предыдущий контракт с «Ниццей» истек летом 2018 года, но в конце июня он подписал новое однолетнее соглашение. На данный момент у Балотелли 6 килограмм лишнего веса. 0