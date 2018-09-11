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    Балотелли набрал 100 кг в межсезонье

    Ницца Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли этим летом прибыл на сбор клуба с лишним весом, сообщает L’Équipe.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
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    По информации источника, перед началом тренировок с командой форвард весил 100 килограммов.

    Издание, ссылаясь на неназванного сотрудника клуба, утверждает что это на 12 килограмм большего «рабочего» веса итальянца. По его мнению, плохая физическая форма нападающего связана с тем, что игрок не думал, что начнет сезон в команде.

    Его предыдущий контракт с «Ниццей» истек летом 2018 года, но в конце июня он подписал новое однолетнее соглашение. На данный момент у Балотелли 6 килограмм лишнего веса. 0

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