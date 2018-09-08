Анри отказал «Бордо» по финансовым причинам

Помощник главного тренера сборной Бельгииотказался возглавитьиз-за финансовых причин, сообщает RMC Sport.

«Жирондинцы» рассчитывали пригласить Анри на пост главного тренере, с которого по ходу сезона-2018/2019 был уволен Густаво Пойет.

Напомним, после чемпионата мира-2018, на котором специалист вместе со сборной Бельгии выиграл бронзовые медали, Анри заявил об уходе из национальной команды. После этого французу поступило несколько предложений от клубов чемпионшипа и французского «Бордо».

Теперь экс-нападающий занял должность первого ассистента главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса. Ранее он занимал менее значимый пост. 0