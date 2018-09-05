Руководстворассматривает возможность проведения всех трех домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов — 2018/19 на стадионе «Лужники», сообщает «Спорт-Экспресс».

ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках» uefa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В настоящее время «армейцы» прорабатывают этот вопрос, и если в УЕФА не будет возражений, то с высокой долей вероятности встречи главного клубного соревнования Европы «красно-синие» проведут на самой большой арене страны.

ЦСКА сыграет в одной группе с победителем трех последних розыгрышей ЛЧ мадридским «Реалом», полуфиналистом прошлого сезона итальянской «Ромой» и чешской «Викторией Плзень». По регламенту, армейцы не могут сменить стадион на отдельный матч, поэтому переносить необходимо все три игры.

«Арена ЦСКА» вмещает 30 тыс. зрителей, в то время как вместимость «Лужников» составляет 80 тыс. человек. 0