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    ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

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    Руководство ЦСКА рассматривает возможность проведения всех трех домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов — 2018/19 на стадионе «Лужники», сообщает «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
    ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
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    В настоящее время «армейцы» прорабатывают этот вопрос, и если в УЕФА не будет возражений, то с высокой долей вероятности встречи главного клубного соревнования Европы «красно-синие» проведут на самой большой арене страны.

    ЦСКА сыграет в одной группе с победителем трех последних розыгрышей ЛЧ мадридским «Реалом», полуфиналистом прошлого сезона итальянской «Ромой» и чешской «Викторией Плзень». По регламенту, армейцы не могут сменить стадион на отдельный матч, поэтому переносить необходимо все три игры.

    «Арена ЦСКА» вмещает 30 тыс. зрителей, в то время как вместимость «Лужников» составляет 80 тыс. человек. 0

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