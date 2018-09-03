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    Черышев-старший: Денис только набирает обороты

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    Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, подчеркнул, что гол головой в ворота «Леванте» в матче 3-го тура чемпионата Испании поможет сыну в новой команде.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    Для хавбека этот мяч стал первым в составе «летучих мышей», за которых он выступает на правах аренды. Контрактные обязательства связывают футболиста с «Вильярреалом».

    «Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе.

    Для него не является сюрпризом забивать головой, он очень часто отличается таким образом», — цитирует Черышева-старшего ТАСС.

    Напомним, на ЧМ-2018 Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 4 мяча. 0

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