Черышев-старший: Денис только набирает обороты

, отец полузащитника, подчеркнул, что гол головой в воротав матче 3-го тура чемпионата Испании поможет сыну в новой команде.

Для хавбека этот мяч стал первым в составе «летучих мышей», за которых он выступает на правах аренды. Контрактные обязательства связывают футболиста с «Вильярреалом».

«Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе.

Для него не является сюрпризом забивать головой, он очень часто отличается таким образом», — цитирует Черышева-старшего ТАСС.

Напомним, на ЧМ-2018 Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 4 мяча. 0