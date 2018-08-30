Чернов: Хотелось бы попасть на «Ливерпуль», но, увы, мы находимся в одной корзине

Защитникрассказал, с какими командами он бы хотел встретиться в Лиге чемпионов.

«Все в предвкушении жеребьёвки, очень интересно узнать наших соперников. Понимаем, что на групповой стадии не бывает слабых команд и с любым оппонентом будет непросто. Лично мне бы хотелось попасть на "Ливерпуль", но, увы, мы находимся в одной корзине. А вообще, это моя любимая европейская команда. Хочется побывать на "Энфилда", увидеть вживую и прочувствовать атмосферу стадиона», — приводят слова Чернова «Известия».

Напомним, жеребьевка состоится 30 августа. «Армейцы» при жеребьевке будут посеяны в третьей корзине. В ней корзине также находятся «Шальке», «Лион», «Монако», «Аякс», ПСВ и «Валенсия». 0