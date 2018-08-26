Адиев: Не можем позволить себе приехать и упасть на колени

Главный тренер «Анжи»прокомментировал поражение отв матче 5-го тура чемпионата России (1:2).

«Первый тайм отыграли нормально, хотя, конечно, хотелось больше атакующей агрессии. Но если сравнивать с предыдущими матчами, какое-то движение впереди у нас есть.

В плане обороны действовали неплохо. Во второй половине "Локомотив" взвинтил темп, мы не хотели низко садиться, планировали встречать соперника в середине и быстро развивать атаки, извлекать из них выгоду.

Но допустили банальные ошибки. И при первом голе, и при втором. Такие ошибки нам не свойственны. Однако хвала ребятам, которые играют до конца при любом счете.

Сегодня тоже не бросили — и были вознаграждены голом. Если бы оставалось еще время, создали бы еще моменты.

Мотивация у нас одна — мы футболисты. Все нас гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете", но это все не в нашем характере!

Мы должны уважать болельщиков, не можем позволить себе приехать и упасть на колени. К каждой игре обязаны подходить ответственно. Футбол внутри каждого из нас», — сказал Адиев «Спорт-Экспресс». 0