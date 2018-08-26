ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «Челси» победил «Ньюкасл»
  • 22:59
    • СМИ: ЦСКА близок к приобретению японского нападающего
  • 22:01
    • «Краснодар-2» сыграл вничью с «Томью»
  • 21:00
    • Гол Смолова помог «Локомотиву» обыграть «Анжи»
  • 19:58
    • «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря автоголу
  • 18:25
    • Гол Дзюбы помог «Зениту» одолеть «Уфу»
    Все новости спорта

    Адиев: Не можем позволить себе приехать и упасть на колени

    Анжи Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 5-го тура чемпионата России (1:2).

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Первый тайм отыграли нормально, хотя, конечно, хотелось больше атакующей агрессии. Но если сравнивать с предыдущими матчами, какое-то движение впереди у нас есть.

    В плане обороны действовали неплохо. Во второй половине "Локомотив" взвинтил темп, мы не хотели низко садиться, планировали встречать соперника в середине и быстро развивать атаки, извлекать из них выгоду.

    Но допустили банальные ошибки. И при первом голе, и при втором. Такие ошибки нам не свойственны. Однако хвала ребятам, которые играют до конца при любом счете.

    Сегодня тоже не бросили — и были вознаграждены голом. Если бы оставалось еще время, создали бы еще моменты.

    Мотивация у нас одна — мы футболисты. Все нас гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете", но это все не в нашем характере!

    Мы должны уважать болельщиков, не можем позволить себе приехать и упасть на колени. К каждой игре обязаны подходить ответственно. Футбол внутри каждого из нас», — сказал Адиев «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне
  • 12:06
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
  • 1.80
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Жирона» снова потрясти «Реал»?
  • «Жирона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Одержит ли «Енисей» первую победу в РПЛ?
  • «Енисей» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Голы не заставят себя долго ждать
  • «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марио Фернандес Футбол РПЛ. «Спартак» выиграл столичное дерби, «Зенит» победил «Уфу», ЦСКА сыграл вничью в КазаниОбзор матчей пятого тура чемпионата России по футболу 21:050
  • 15:54
    • «Оренбург» и «Краснодар» победителя не выявили
  • 15:31
    • В окружении Абрамовича опровергли информацию о продаже «Челси»
  • 13:26
    • Медведев поднялся на 21 строчку в рейтинге ATP
    «Спартак» — «Динамо» Футбол Все запомнят не победу «Спартака», а эпичный ляп МаксименкоРеакция спортивных СМИ на столичное дерби «Спартак» — «Динамо» 00:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 5.46
    •
  • 23:25
    • «Интер» упустил победу над «Торино»
  • 23:17
    • Мещеряков: В первом тайме «Локомотив» экономил силы
  • 22:50
    • Новосельцев: В игре с «Локомотивом» наши ошибки привели к голам
    Лука Йович Футбол Вундеркинды Бундеслиги. За кем стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных игроков чемпионата Германии Вчера в 18:230
  • 12:34
    • Тудегешева заявила о полнейшем бардаке в сборной России
  • 12:20
    • На Промеса претендуют три клуба
  • 22:38
    • Геркус: Праздник в Черкизове удался
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие