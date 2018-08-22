«Торпедо» вышло в 1/16 финала Кубка России

Счет на 23-й минуте открыл полузащитник Константин Кертанов. На 82-й минуте все вопросы о победителе снял Иван Сергеев.
Кубок России. 1/32 финала
«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (1:0)
Голы: Кертанов, 23 (1:0). Сергеев, 82 (2:0)«Торпедо»: Цицилин, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Калугин, Кашаев (Н. Сергеев, 87), Кертанов, Соломатин (Садыхов, 54), Дёгтев (И. Сергеев, 70);«Шинник»: Антипин, Магадиев, Мельников, Цховребов, Самошников, Алейников, Деобальд (Самойлов, 70), Камилов (Кожемякин, 46), Мацхарашвили (Шайморданов, 46), Булия, Никулин (Гелоян, 46);Предупреждения: Кертанов, 15; Шустиков, 40; Лях, 57; Самсонов, 68;
В 1/32 финала Кубка России «Калуга» и «Тамбов» выдали сверхрезультативный матч — 4:4 (2:4 по пенальти).
Основное время завершилось вничью (3:3), в дополнительное команды забили еще по голу.
Примечательно, что в серии пенальти, которую тамбовцы выиграли, было забито на два мяча меньше, чем во время игры.
Кубок России. 1/32 финала
«Калуга» — «Тамбов» — 4:4 д.в. (1:2, 2:1, 1:1). Пенальти — 2:4
Голы: Семин, 12 (1:0). Чуперка, 22 (1:1). Шевчук, 31 (1:2). Шевчук, 58 (1:3). Дубровин, 64 (2:3). Волгин, 75 (3:3). Шевчук, 97 (3:4). Волгин, 117 (4:4)«Калуга»: Клюкин, Новиков, Фомин, Волгин, Ярославцев, Авагимян, Дубровин, Баранов, Евстигнеев, Семин, Романюк«Тамбов»: Смирнов, Овсиенко, Гарбуз, Мищенко, Шляков, Мурнин (Гультяев, 62), Шевчук, Чернышов (Килин, 65), Чуперка, Мамтов (Кашчелан, 90), Часовских (Себаи, 70)Предупреждения: Часовских, 27. Мищенко, 33. Шляков, 50. Овсиенко, 52. Семин, 79. Себаи, 102. Кашчелан, 114Удаление: Мищенко, 90+2