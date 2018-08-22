«Торпедо» вышло в 1/16 финала Кубка России

Московскоеодержало победу над ярославским(2:0) в матче 1/32 финала Кубка России.

Счет на 23-й минуте открыл полузащитник Константин Кертанов. На 82-й минуте все вопросы о победителе снял Иван Сергеев.

Кубок России. 1/32 финала «Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (1:0) Голы: Кертанов, 23 (1:0). Сергеев, 82 (2:0)«Торпедо»: Цицилин, Самсонов, Шустиков, Шоркин, Елисеев, Лях, Калугин, Кашаев (Н. Сергеев, 87), Кертанов, Соломатин (Садыхов, 54), Дёгтев (И. Сергеев, 70);«Шинник»: Антипин, Магадиев, Мельников, Цховребов, Самошников, Алейников, Деобальд (Самойлов, 70), Камилов (Кожемякин, 46), Мацхарашвили (Шайморданов, 46), Булия, Никулин (Гелоян, 46);Предупреждения: Кертанов, 15; Шустиков, 40; Лях, 57; Самсонов, 68;

В 1/32 финала Кубка России «Калуга» и «Тамбов» выдали сверхрезультативный матч — 4:4 (2:4 по пенальти).

Основное время завершилось вничью (3:3), в дополнительное команды забили еще по голу.

Примечательно, что в серии пенальти, которую тамбовцы выиграли, было забито на два мяча меньше, чем во время игры.