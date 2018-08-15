«Малага» подписала экс-игрока «Ливерпуля»

Дани Пачеко
Marca
Как сообщает официальный сайт «Малаги», Пачеко поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на три года.
Напомним, Пачеко начинал взрослую карьеру в футболе в составе «Ливерпуля». Также в Англии он выступал за «Норвич», после чего защищал цвета ряда испанских клубов. К «Малаге» Пачеко присоединился после двух лет в составе «Хетафе».
Интересно, что за «Малагу» 27-летний футболист выступал на молодежном уровне — с 2001 по 2003 годы.
По итогам прошлого сезона «Малага» покинула Ла Лигу. 0