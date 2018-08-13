«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

назвали составы на матч третьего тура Российской Премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов — Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару — Пауревич, Обляков, Ванек, Карп — Игбун

Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи

«Краснодар»: Крицюк — Мартынович, Самбрано, Спайич — Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон — Игнатьев

Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.

Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча — в 17.30. Главный арбитр — Алексей Матюнин из Москвы.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0