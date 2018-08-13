ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва и Рахим Стерлинг«Арсенал» — «Манчестер Сити». Красавцы и лузеры матча
  • 17:36
    • Каррера: Сделаем все, чтобы пройти ПАОК
  • 16:35
    • «Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
  • 14:54
    • «Урал» усилился швейцарским полузащитником
  • 14:13
    • СМИ: «Уфа» подписала словенца
  • 13:42
    • «Зенит» в Лиге Европы рассудят бельгийцы, «Уфу» — австрийцы
    Все новости спорта

    «Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

    Уфа Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Уфа» и «Краснодар» назвали составы на матч третьего тура Российской Премьер-лиги.

    Мартынович — капитан «Краснодара»
    Мартынович — капитан «Краснодара»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Уфа»: Беленов — Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару — Пауревич, Обляков, Ванек, Карп — Игбун

    Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи

    «Краснодар»: Крицюк — Мартынович, Самбрано, Спайич — Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон — Игнатьев

    Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.

    Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча — в 17.30. Главный арбитр — Алексей Матюнин из Москвы.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизм
  • 00:27
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Краснодар»
  • 2,34
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как скажется на «Краснодаре» уход Смолова?
  • «Уфа» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2,34
    •
  • «Рубин» отберет очки у «Зенита»
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Славии» будет очень тяжело в Киеве
  • «Динамо» Киев — «Славия» Прага. Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизмСМИ — о сенсационном поражении «Локомотива» в матче с «Оренбургом» 00:270
  • 17:20
    • Виллиан был готов покинуть «Челси» из-за Конте
  • 14:28
    • «Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева
  • 13:55
    • Защитник «Ливерпуля» пропустит три недели
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. ЦСКА и «Локомотив» вновь не выиграли, «Спартак» одолел «Анжи», «Рубин» примет «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу Вчера в 18:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Зенит» на вершину?
  • 2,20
    •
  • 13:28
    • Игроки ПАОКа получат солидную сумму за проход «Спартака»
  • 11:53
    • Панюков не сыграет против «Зенита» по условиям аренды
  • 11:35
    • Надаль снялся с турнира в Цинциннати
    Люк Шоу Футбол АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Челси» и «Ливерпуль» одержали победыОбзор матчей первого тура английской Премьер-лиги Вчера в 17:420
  • 09:17
    • Санкт-Петербург может провести летние Олимпийские игры
  • 09:05
    • Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP
  • 08:06
    • Надаль обыграл в финале «Мастерса» Циципаса и завоевал 80-й титул в карьере
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие