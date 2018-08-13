«Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

Мартынович — капитан «Краснодара»
LiveSport.Ru
«Уфа»: Беленов — Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару — Пауревич, Обляков, Ванек, Карп — Игбун
Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи
«Краснодар»: Крицюк — Мартынович, Самбрано, Спайич — Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон — Игнатьев
Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.
Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча — в 17.30. Главный арбитр — Алексей Матюнин из Москвы.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0