Калинич — игрок «Атлетико»

на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим

Соглашение между «матрасниками» и игроком сборной Хорватии рассчитано до лета 2021 года.

Ранее Sky Sport Italia сообщал, что трансфер 30-летнего форварда обойдется «индейцам» в 15 миллионов евро

Калинич выступал за «Милан» с 2017 года. До этого хорват играл за «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн Роверс», «Шибеник», «Пулу» и «Хайдук».

В прошлом сезоне Калинич принял участие в 41 матче за «Милан», забив шесть мячей и сделав четыре результативные передачи.

Nikola Kalinic will join our club on a permanent transfer from @acmilan. Welcome, Nikola!🔴⚪🔴

➡ https://t.co/JZuuQ13KYS#AúpaAtleti pic.twitter.com/JDB5wgzolH