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    «Зенит» разгромлен минским «Динамо» в Лиге Европы

    Лига Европы Футбол России Зенит
    Минское «Динамо» разгромило питерский «Зенит» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

    Лодыгин пропустил четыре гола
    Лодыгин пропустил четыре гола
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    Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

    Минская команда вышла вперед на 12-й минуте, когда Николич пробивал со штрафного с правого фланга, а мяч оказался в ближнем углу ворот россиян. На 31-й минуте Хващинский удвоил преимущество динамовцев, расстреляв ворота Лодыгина в упор.

    Третий гол на счету Галовича, который после подачи с углового пробил головой точно в угол ворот на 40-й минуте.

    После перерыва Сергей Семак выпустил на поле Заболотного и Ерохина вместо Дриусси и Ригони, но ситуация в корне не поменялась. На 66-й минуте хозяева забили в четвертый раз: Николич подобрал мяч на линии штрафной и классно пробил точно в цель. Россияне пытались давить на соперника, но оборона белорусов уверенно справлялась со своими обязанностями.

    Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    Лига Европы. 3-й раунд квалификации
    «Динамо» Минск — «Зенит» — 4:0 (3:0)
    «Динамо» Минск: Горбунов, Бегунов, Роша, Галович, Шитов, Николич (Макась, 79), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский (Капленко, 61), Иванов (Гуренко, 82)«Зенит»: Лодыгин, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин, Кузяев, Краневиттер (Оздоев, 83), Шатов, Ригони (Ерохин, 46), Эрнани, Дриусси (Заболотный, 46)Предупреждения: Бегунов, 34, Мевля, 45, Кузяев, 71, Швецов, 89
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