«Зенит» разгромлен минским «Динамо» в Лиге Европы

разгромилов первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Лодыгин пропустил четыре гола ФК «Зенит» 100% Высокие коэффициенты Играть!

Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Минская команда вышла вперед на 12-й минуте, когда Николич пробивал со штрафного с правого фланга, а мяч оказался в ближнем углу ворот россиян. На 31-й минуте Хващинский удвоил преимущество динамовцев, расстреляв ворота Лодыгина в упор.

Третий гол на счету Галовича, который после подачи с углового пробил головой точно в угол ворот на 40-й минуте.

После перерыва Сергей Семак выпустил на поле Заболотного и Ерохина вместо Дриусси и Ригони, но ситуация в корне не поменялась. На 66-й минуте хозяева забили в четвертый раз: Николич подобрал мяч на линии штрафной и классно пробил точно в цель. Россияне пытались давить на соперника, но оборона белорусов уверенно справлялась со своими обязанностями.

Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.