«Челси» в серии пенальти обыграл «Лион» на МКЧ

обыгралв матче Международного кубка чемпионов.

В основное время командам так и не удалось выявить победителя (0:0). Судьба игры решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался лондонский клуб (5:4).

38-летний вратарь «синих» Роберт Грин отразил пятый удар в исполнении полузащитника «ткачей» Папа Дьопа, а капитан «Челси» Эден Азар забил решающий гол.

Напомним, что «Челси» уже сыграл свой первый официальный матч в этом сезоне, в котором они уступили «Манчестер Сити» в поединке за Суперкубок Англии.