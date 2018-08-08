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    «Челси» в серии пенальти обыграл «Лион» на МКЧ

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    «Челси» обыграл «Лион» в матче Международного кубка чемпионов.

    «Челси» — «Лион»
    «Челси» — «Лион»
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    В основное время командам так и не удалось выявить победителя (0:0). Судьба игры решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался лондонский клуб (5:4).

    38-летний вратарь «синих» Роберт Грин отразил пятый удар в исполнении полузащитника «ткачей» Папа Дьопа, а капитан «Челси» Эден Азар забил решающий гол.

    Напомним, что «Челси» уже сыграл свой первый официальный матч в этом сезоне, в котором они уступили «Манчестер Сити» в поединке за Суперкубок Англии.

    Международный кубок чемпионов
    «Челси» — «Лион» — 0:0 . Пенальти — 5:4
    Серия пенальти: Ферри — 0:1. Жоржинью — 1:1. Марселу — 1:2. Баркли — 2:2. Гуири — 2:3. Алонсо — 3:3. Тете — 3:4. Аспиликуэта — 4:4. Диоп — 4:4 (вратарь). Азар — 5:4«Челси»: Булька (Грин, 74), Дзаппакоста (Аспиликуэта, 74), Эмерсон (Алонсо, 74), Ампаду (Кэйхилл, 74), Кристенсен (Рюдигер, 74), Моузес (Азар, 68), Лофтус-Чик (Баркли, 59), Бакайоко (Жоржинью, 59), Дринкуотер (Канте, 59), Абрахам (Жиру, 68), Виллиан (Пиазон, 68)«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Марселу, Менди, Дюбуа (Диоп, 65), Тузар, Ндомбеле (Рафаэл да Силва, 65), Депай (Тете, 79), Ауар (Ферри, 79), Диас (Террье, 65), Траоре (Гуири, 86)
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