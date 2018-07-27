Брат полузащитникаМарк погиб в автокатастрофе, сообщает BBC. 19 июля «Мерседес» 38-летнего художника и декоратора столкнулся с «Ниссаном».

У ветерана «Вест Бромвича» в ДТП погиб брат wba.co.uk 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Барри был предоставлен дополнительный отпуск в связи с трагедией, игрок уже приступил к занятиям на этой неделе.

«Это ужасная новость для Гарета и его семьи, и все в клубе выражают свои соболезнования.

Гарет знает, что он может полагаться на нашу полную поддержку и понимание, которая поможет ему справиться с этим трагическим событием», — приводит слова главного тренера ВБА Даррена Мура пресс-служба клуба.

Барри является рекордсменом по матчам в английской Премьер-лиге (653). Он выступал за такие клубы, как «Эвертон», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион». 0