У ветерана «Вест Бромвича» в ДТП погиб брат
wba.co.uk
Барри был предоставлен дополнительный отпуск в связи с трагедией, игрок уже приступил к занятиям на этой неделе.
«Это ужасная новость для Гарета и его семьи, и все в клубе выражают свои соболезнования.
Гарет знает, что он может полагаться на нашу полную поддержку и понимание, которая поможет ему справиться с этим трагическим событием», — приводит слова главного тренера ВБА Даррена Мура пресс-служба клуба.
Барри является рекордсменом по матчам в английской Премьер-лиге (653). Он выступал за такие клубы, как «Эвертон», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион». 0