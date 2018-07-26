«Уфа» и «Домжале» объявили стартовые составы

Футболисты «Уфы»
ФК «Уфа»
Встреча, которая пройдет в Уфе, начнется в 17:00 по московскому времени.
«Уфа»: Александр Беленов, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Денис Тумасян, Ионуц Недельчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе, Вячеслав Кротов, Иван Обляков.
«Домжале»: Деян Милич, Тилен Клеменчич, Матия Широк, Ловро Бизяк, Агим Ибраими, Андраж Кирм, Сенияд Ибричич, Дарио Мельняк, Габер Добровольц, Адам Гнезда-Черин, Зени Хусмани.
Для «Уфы» это будет дебютный матч в еврокубках. 0