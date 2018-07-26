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    «Уфа» и «Домжале» объявили стартовые составы

    Лига Европы Уфа Футбол России
    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Домжале» на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы.

    Футболисты «Уфы»
    Футболисты «Уфы»
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    Встреча, которая пройдет в Уфе, начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Уфа»: Александр Беленов, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Денис Тумасян, Ионуц Недельчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе, Вячеслав Кротов, Иван Обляков.

    «Домжале»: Деян Милич, Тилен Клеменчич, Матия Широк, Ловро Бизяк, Агим Ибраими, Андраж Кирм, Сенияд Ибричич, Дарио Мельняк, Габер Добровольц, Адам Гнезда-Черин, Зени Хусмани.

    Для «Уфы» это будет дебютный матч в еврокубках. 0

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