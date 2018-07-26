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    Томаров: У Кротова подозрение на надрыв мышц бедра

    Уфа Лига Европы Футбол России
    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал состояние нападающего команды Вячеслава Кротова.

    Вячеслав Кротов
    Вячеслав Кротов
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    Форвард был заменен из-за травмы в перерыве матча второго отборочного раунда Лиги Европы с «Домжале» (0:0).

    «Сейчас будет обследование, посмотрим, что оно покажет. У него подозрение на надрыв мышц задней поверхности бедра. Но пока конкретно сказать тяжело.

    Кротов сыграл достойно, выполнил тренерскую установку. Да, было немного скомканное начало, но это можно списать на предстартовое волнение», — отметил главный тренер «Уфы» в интервью «Спорт-Экспресс».

    Ответный матч состоится в Домжале 2 августа. 0

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