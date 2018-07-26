Томаров: У Кротова подозрение на надрыв мышц бедра

Главный тренер «Уфы»прокомментировал состояние нападающего команды

Форвард был заменен из-за травмы в перерыве матча второго отборочного раунда Лиги Европы с «Домжале» (0:0).

«Сейчас будет обследование, посмотрим, что оно покажет. У него подозрение на надрыв мышц задней поверхности бедра. Но пока конкретно сказать тяжело.

Кротов сыграл достойно, выполнил тренерскую установку. Да, было немного скомканное начало, но это можно списать на предстартовое волнение», — отметил главный тренер «Уфы» в интервью «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится в Домжале 2 августа. 0