Дзюба: Мы убиты и расстроены, но гордимся друг другом

Нападающийподвел итог выступлению команды на домашнем чемпионате мира-2018.

«Я думаю, на всех нет лица. Мы убиты, расстроены, разбиты, но безумно горды. Мы не опускаем глаза впервые за долгое время. Мы гордимся друг другом и очень счастливы, что, может быть, не до конца, но все равно смогли показать все свои лучшие качества, стать одной командой и одним целым. Это дорогого стоит.

На этом турнире наша команда росла, как сказал тренер, и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо, историю. Но футбол такая вещь… Нужно это просто принять», — сказал Дзюба в комментарии РФС.

«Наша сила была в командном духе, в том, что мы играли от всего сердца, от чистого сердца, каждый из нас хотел победить. В этом был ключ успеха. И огромная поддержка болельщиков. Чемпионат мира на родной земле, при такой поддержке — это огромная честь и гордость, это на всю жизнь в наших сердцах и мыслях. Надеюсь, через долгие-долгие годы, когда буду умирать, это будет одной из вещей, что я вспомню: как мы сражались, как мы бились — незабываемые ощущения», — добавил форвард.

Напомним, Дзюба лидирует на ЧМ-2018 по выигранным верховым единоборствам. 0