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    Дзюба: Мы убиты и расстроены, но гордимся друг другом

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог выступлению команды на домашнем чемпионате мира-2018.

    Артем Дзюба
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    «Я думаю, на всех нет лица. Мы убиты, расстроены, разбиты, но безумно горды. Мы не опускаем глаза впервые за долгое время. Мы гордимся друг другом и очень счастливы, что, может быть, не до конца, но все равно смогли показать все свои лучшие качества, стать одной командой и одним целым. Это дорогого стоит.

    На этом турнире наша команда росла, как сказал тренер, и выросла в крепкую семью, дерзкую, которая никого не боялась, всех уважала и жила мечтой сотворить чудо, историю. Но футбол такая вещь… Нужно это просто принять», — сказал Дзюба в комментарии РФС.

    «Наша сила была в командном духе, в том, что мы играли от всего сердца, от чистого сердца, каждый из нас хотел победить. В этом был ключ успеха. И огромная поддержка болельщиков. Чемпионат мира на родной земле, при такой поддержке — это огромная честь и гордость, это на всю жизнь в наших сердцах и мыслях. Надеюсь, через долгие-долгие годы, когда буду умирать, это будет одной из вещей, что я вспомню: как мы сражались, как мы бились — незабываемые ощущения», — добавил форвард.

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