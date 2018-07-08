Зобнин: Все увидели, что футбол в России существует

Полузащитникподвел итог выступлению команды на чемпионате мира-2018.

«Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол еще больше», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Россия 24», передает «Чемпионат».

Напомним, сборная России вылетела с чемпионата мира, проиграв сборной Хорватии по пенальти в 1/4 финала. 0