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    Неймар: Вылет с ЧМ-2018 — это самый грустный момент в карьере

    Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал поражение от команды Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира в России самым грустным моментом в карьере.

    Неймар
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    Бразильцы в пятницу проиграли бельгийцам со счетом 1:2.

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    • «Я могу сказать, что это самый печальный момент в карьере.

    Моя боль велика, потому что мы знали, что могли пройти дальше, у нас были возможность, чтобы написать историю... но этого не произошло.

    Мне тяжело найти силы, чтобы вновь найти мотивацию играть в футбол, но я уверен, что бог поможет мне.

    Я счастлив быть частью этой команды, я горжусь всеми. Наша мечта не сбылась, но мы не забудем о ней», — написал Неймар в своем аккаунте в Instagram.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с командой Франции. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. 0

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