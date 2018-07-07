Неймар: Вылет с ЧМ-2018 — это самый грустный момент в карьере

Нападающий сборной Бразилииназвал поражение от команды Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира в России самым грустным моментом в карьере.

Бразильцы в пятницу проиграли бельгийцам со счетом 1:2.

«Я могу сказать, что это самый печальный момент в карьере.

Моя боль велика, потому что мы знали, что могли пройти дальше, у нас были возможность, чтобы написать историю... но этого не произошло.

Мне тяжело найти силы, чтобы вновь найти мотивацию играть в футбол, но я уверен, что бог поможет мне.

Я счастлив быть частью этой команды, я горжусь всеми. Наша мечта не сбылась, но мы не забудем о ней», — написал Неймар в своем аккаунте в Instagram.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с командой Франции. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. 0