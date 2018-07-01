Погба рад, что победил Месси на ЧМ-2018 после проигрыша в финале ЛЧ-2015

Полузащитник сборной Франциипрокомментировал победу над Аргентиной (4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Месси является одним из лучших футболистов в мире уже более 10 лет. Он уникален своим ростом и тем, что делает с мячом. Он всегда будет кумиром. Я проиграл ему в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2015, 1:3 — прим. ред.), и я рад, что победил его на ЧМ-2018.

Такие игроки заставляют вас любить футбол. Я думаю, что он будет оставаться лучшим на протяжении многих лет, и мне всегда будет приятно видеть, как он играет. Он, наверное, разочарован и грустит, ведь это, возможно, его последний чемпионат мира, но он всегда будет в головах каждого футболиста, каждого журналиста, каждого человека в мире», — сказал Погба в эфире TF1.

Четвертьфинальный матч Уругвай — Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде. Начало в 17:00 по московскому времени. 0