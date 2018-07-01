Дзюба: Каждый игрок сборной России будет готов «умереть» на футбольном поле

Форвард сборнойрассказал о настрое на матч 1/8 финала чемпионата мира против

«Каждый из нас должен будет "умереть" на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух. В футболе, чем он, наверное, и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше — на 200-300%, я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент», — заявил Дзюба в видеоинтервью, опубликованном в микроблоге ФИФА в Twitter.

Напомним, сборная России сыграет с командой Испании 1 июля в «Лужниках». Матч начнется в 17:00 по мск.

🗣«Я верю в то, что у нас будет шанс»

О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.

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