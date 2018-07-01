Хорватия — Дания 1:1 после первого тайма

Сборнаяиграет вничью с командойпосле первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Результат встречи, которая проходит в Нижнем Новгороде, после первых 45 минут — 1:1.

Датчане вышли вперед уже на 1-й минуте. Последовал сильный бросок из аута в штрафную площадь, где Томас Делейни зацепился за мяч и отдал его Матиасу Йоргенсену, который нанес удар, а Даниел Субашич отбил сферу в свои ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Хорваты отыгрались спустя три минуты. Шиме Врсалько, выполнил прострел, защитники сборной Дании не смогли вынести мяч подальше от ворот, он отскочил к Марио Манджукичу, расстрелявшему цель с близкой дистанции.

До перерыва инициативой владели хорватские футболисты, которые, впрочем, создали мало опасных моментов. Можно вспомнить разве что опасный удар головой от Деяна Ловрена после навеса Луки Модрича на 39-й минуте.

За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров следить можно тут. 0