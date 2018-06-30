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    Ланг: Швейцария хорошо готова к раунду плей-офф

    Сборная Швейцарии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Швейцарии Михаэль Ланг заявил, что его команда хорошо готова к стадии плей-офф чемпионата мира.

    Михаэль Ланг
    Михаэль Ланг
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    Матч 1/8 финала между командами Швейцарии и Швеции пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге. Начало игры — 17:00 мск.

    «Ожидание огромно, мы хорошо готовы к раунду плей- офф. Самое главное во вторник — это то, что нужно делать все для успеха команды, особенно тогда, когда так много поставлено на карту, и каждый игрок не должен заходить слишком далеко, заигрываться.

    Я не играл в стартовом составе сборной четыре или пять недель. Я не могу ответить, является ли это преимуществом или недостатком — с одной стороны, игрок свеж, с другой стороны, он не в ритме, но мы видели, что каждый игрок здесь готов», — приводит слова игрока ТАСС.

    Победитель матча между швейцарцами и шведами сыграет в четвертьфинале с победителем игры между командами Колумбии и Англии. 0

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