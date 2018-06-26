Гарека: Сборная Перу достойно покидает ЧМ, хотя надежды были большие

Главный тренер сборной Перузаявил, что его команда с гордо поднятой головой покидает чемпионат мира, хотя изначально были надежды на нечто большее.

Сборная Перу во вторник обыграла команду Австралии (2:0) в своем заключительном матче на чемпионате мира. Набрав три очка, перуанцы заняли третье место в группе C.

«У меня были надежды на этот чемпионат, намного большие, чем получилось в итоге. Но я хочу поздравить своих игроков с этой победой, ведь это была очень сложная с точки зрения психологии игра.

Но мы играли на победу, наши игроки выложились полностью. Они проявили мужество. Спасибо нашим болельщикам, они нас всегда очень поддерживали и мы подарили им одну победу.

Сборная Перу достойно покидает чемпионат мира», — сказал Гарека агентству «Р-Спорт».

С первого места в группе C в плей-офф вышла сборная Франции, со второго – команда Дании.

«Думаю, все справедливо, все нормально. Они прошли дальше, значит, они сделали свою работу. У нас была трудная группа, потому что она была очень ровная», — отметил тренер. 0