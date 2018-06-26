Австралия — Перу: известны стартовые составы

Сборныеобъявили составы на поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Австралия: Райан, Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич, Единак, Муй, Леки, Рогич, Крус, Юрич.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко, Тапия, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Матч квартета C пройдет в Сочи и начнется в 17:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев из России. В параллельном поединке между собой сыграют другие представители группы — Дания и Франция.

У австралийцев есть призрачный шанс на плей-офф. Для этого необходимо с крупным счетом обыграть перуанцев и надеяться на поражение датчан в игре с французами.

Букмекеры в этом матче отдают минимальное преимущество сборной Перу. Коэффициент на ее победу — 2,50, тогда как на успех австралийцев — в среднем 2,85. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0