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    Австралия — Перу: известны стартовые составы

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Австралии Сборная Перу Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Австралии и Перу объявили составы на поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Паоло Герреро
    Паоло Герреро
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    Австралия: Райан, Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич, Единак, Муй, Леки, Рогич, Крус, Юрич.

    Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко, Тапия, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Герреро.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Матч квартета C пройдет в Сочи и начнется в 17:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев из России. В параллельном поединке между собой сыграют другие представители группы — Дания и Франция.

    У австралийцев есть призрачный шанс на плей-офф. Для этого необходимо с крупным счетом обыграть перуанцев и надеяться на поражение датчан в игре с французами.

    Букмекеры в этом матче отдают минимальное преимущество сборной Перу. Коэффициент на ее победу — 2,50, тогда как на успех австралийцев — в среднем 2,85. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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