Тульский «Арсенал» проведет шесть контрольных матчей на сборах в Австрии

Тульскийнаходится в Австрии, информирует пресс-служба «оружейников».

В рамках учебно-тренировочного сбора подопечные Олега Кононова проведут шесть контрольных матчей. Одним из соперников станет «Витесс», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Встреча состоится 13 июля.

Также «Арсенал» сыграет против «В-Варен Нагасаки» из Японии (26 июня), австрийским клубом «Воргль» (29 июня), румынским «Ботошань» (2 июля), «Аустрией» (9 июля) и «Утрехтом» (16 июля).

По проекту календаря на новый сезон РФПЛ «Арсенал» в первом туре сыграет против московского «Динамо». 0