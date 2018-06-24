14 болельщиков сборной Мексики были убиты во время просмотра матча с Южной Кореей

Всего состоялось три нападения
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В одном из частных домов собрались семь мужчин, чтобы посмотреть игру сборной Мексики. Во время просмотра матча в дом ворвались вооруженные люди. В результате происшествия были убиты шесть человек, еще один получил тяжелые ранения, о его состоянии не сообщается.
Почти в то же время неизвестные на голубом фургоне подъехали к салону красоты, где люди также смотрели матч, и убили пять человек.
Несколькими часами ранее три человека на окраине города были расстреляны во время вечеринки.
Полиция проводит расследование.
Стоит отметить, что несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира. В июне там произошло 116 убийств.