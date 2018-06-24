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    Игнашевич: Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний

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    Защитник сборной России Сергей Игнашевич высказался о выступлении национальной команды на домашнем чемпионате мира.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Мы хорошо подготовились, так что выход из группы – заслуженный итог нашей работы. Тренеры тщательно разбирали соперников, и мы сыграли на их слабых качествах. Надавили на болевые места Саудовской Аравии и Египта.

    Ребята в центре поля, в первую очередь Юра Газинский и Рома Зобнин, выполняют невероятный объём работы перед нами, защитниками. Может быть, со стороны это не так видно, но мы с Ильёй Кутеповым прекрасно это чувствуем. Нам, по сути, остаётся только не оплошать на своих постах.

    Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы – тем самым продлив мою карьеру в сборной. Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали. Наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше.

    Раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам. Поэтому я очень серьёзно отношусь не только к играм, но и к тренировкам, к своей подготовке. Не хочется получить глупую травму, которая поставит крест на мечте», — цитирует Игнашевича сайт ФИФА.

    Сборная России на групповом этапе победила команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф. В заключительном туре группы A сборная России в понедельник, 25 июня, сыграет с командой Уругвая.

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