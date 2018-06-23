Маалул: Сборная Туниса стала посмешищем, проиграв Бельгии со счетом 2:5

Футболисты сборной Туниса стали посмешищем, проиграв команде Бельгии со счетом 2:5 в матче чемпионата мира, заявил главный тренер тунисцев

Сборная Туниса в субботу на стадионе «Спартак» в Москве во втором туре группового этапа чемпионата мира уступила команде Бельгии со счетом 2:5.

Тунисцы пока не сумели одержать на ЧМ-2018 ни одной победы.

«Нет, мы не разочаровали арабский мир. Мы не отвернулись от своих болельщиков. Мы можем показать хороший футбол — нам просто нужно изменить что-то в своей подготовке.

Нужно еще два поколения игроков чтобы выйти на нужный уровень игры, нужный уровень физической силы.

Учитывая счет 5:2, это для меня свидетельство того, что мы стали посмешищем. Тем не менее, у нас были моменты, мы много владели мячом.

Есть игроки, которые способны влиять на ход матча, менять его ход. Но против таких игроков, как Лукаку и Азар, это тяжело.

Как и ожидалось, матч оказался очень сложным и напряженным. Мы понимали, что Бельгия станет сложным соперником.

Большая разница в голах объясняется тем, что бельгийская сборная очень сильная, у нее было преимущество. Если бы не наш вратарь, голов было бы намного больше.

У Бельгии другой стиль (нежели у Англии). Обе команды играют с использованием трех защитников.

У Лукаку и Азара была взаимозаменяемая тактика, но скажу, что английская сборная больше нападала, играла выше.

Бельгийцы старались больше использовать центр. Обе команды очень сильные», — добавил тренер сборной Туниса.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Первый мяч тунисцы пропустили на шестой минуте с пенальти.

«У нас использовалась система VAR, и раз пенальти был засчитан, значит, он был. Я всецело полагаюсь на решение арбитра. Даже если бы пенальти не было, бельгийцы забили бы много», — отметил Маалул в интервью «Р-Спорт».