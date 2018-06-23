Хазри: Бельгия просто была сильнее нас

Нападающий сборной Тунисаподелился мнением о разгроме от Бельгии в матче группового этапа чемпионата мира.

Сборная Туниса в субботу на стадионе «Спартак» в Москве во втором туре группового этапа чемпионата мира уступила команде Бельгии со счетом 2:5.

«Бельгия — очень талантливая команда. Мы сделали все, что могли. Пенальти? Да, наверное, его назначили правильно.

Мы в целом довольны своим выступлением в группе. Тунис набрал форму ко второму матчу, но переиграть такую команду, как Бельгия, тяжело.

Тем более мы показали открытый футбол, и ошибки при такой игре неизбежны. Бельгия просто сильнее нас», — сказал нападающий изданию «Спорт-Экспресс».

Сборная Туниса выступает в группе G. В заключительном матче ей предстоит сыграть против Панамы (28 июня, Саранск).

Тунисцы пока не сумели одержать на ЧМ-2018 ни одной победы.